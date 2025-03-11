Инспектор FIS о манипуляции норвежцев с костюмами: «Печальный день в истории прыжков с трамплина. Обман на высоком уровне»

Инспектор FIS высказался о скандале с экипировкой норвежцев на чемпионате мира.

Прыгунов с трамплина Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами на чемпионате мира в Тронхейме. Выяснилось, что в их костюмы вшивался запрещенный правилами материал.

В отношении четырехкратного олимпийского чемпиона по лыжному двоеборью Йоргена Гробака также начато расследование, связанное с возможным мошенничеством с экипировкой.

«Это был печальный день в истории прыжков с трамплина. Обман был на высоком уровне. Это было действительно профессионально сделано. Чтобы справиться с чем-то подобным, нужны большие знания и опыт в обращении с материалами», – заявил Кристиан Катол.

Он отметил, что костюмы норвежцев конфискованы и будут использованы в расследовании FIS.

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