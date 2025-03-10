FIS о манипуляциях норвежцев с костюмами на ЧМ: «Ведется расследование. По его итогам могут последовать дополнительные наказания и дисквалификации»
Прыгунов с трамплина Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами на чемпионате мира в Тронхейме. Выяснилось, что в их костюмы вшивался запрещенный правилами материал.
В отношении четырехкратного олимпийского чемпиона по лыжному двоеборью Йоргена Гробака также начато расследование, связанное с возможным мошенничеством с экипировкой.
Линдвик лишился серебра ЧМ в Тронхейме. Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион подтвердил, что сборная Норвегии может потерять и другие медали.
«Расследование находится в самом начале и может занять недели или даже месяцы. После его окончания могут последовать дополнительные наказания и дисквалификации», – сказал Вион.
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