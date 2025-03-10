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FIS о манипуляциях норвежцев с костюмами на ЧМ: «Ведется расследование. По его итогам могут последовать дополнительные наказания и дисквалификации»

Независимый отдел FIS по этике ведет расследование в отношении трех норвежцев.

Прыгунов с трамплина Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами на чемпионате мира в Тронхейме. Выяснилось, что в их костюмы вшивался запрещенный правилами материал. 

В отношении четырехкратного олимпийского чемпиона по лыжному двоеборью Йоргена Гробака также начато расследование, связанное с возможным мошенничеством с экипировкой. 

Линдвик лишился серебра ЧМ в Тронхейме. Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион подтвердил, что сборная Норвегии может потерять и другие медали.

«Расследование находится в самом начале и может занять недели или даже месяцы. После его окончания могут последовать дополнительные наказания и дисквалификации», – сказал Вион.

«Мы жульничали». Катастрофа Норвегии на лыжном ЧМ – признание в техническом допинге

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
двоеборье
Мишель Вион
Йоханн Андре Форфанг
logoFIS
logoЙорген Гробак
прыжки с трамплина
Мариус Линдвик
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