Норвежские прыгуны с трамплина лишились спонсора после скандала с костюмами на ЧМ в Тронхейме
Юридическая фирма Help Forsikring отказалась от спонсорской поддержки сборной после того, как стало известно о манипуляциях норвежцев с костюмами на чемпионате мира. Выяснилось, в костюмы вшивался запрещенный правилами материал.
Олимпийские чемпионы Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг были дисквалифицированы. Линдвик лишился серебра, Форфанг – пятого места в соревнованиях на большом трамплине.
«Мы проинформировали сборную Норвегии по прыжкам с трамплина и Норвежскую федерацию лыжного спорта о том, что мы немедленно выходим из спонсорского соглашения.
Наш логотип будет удален с формы и другого снаряжения спортсменов перед серией турниров Raw Air и лыжным фестивалем в Холменколлене», – заявил директор по коммуникациям Help Forsikring Даг Аре Берресен.
Help Forsikring была спонсором норвежских прыгунов с трамплина в течение шести последних сезонов.
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