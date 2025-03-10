Норвежские прыгуны с трамплина лишились спонсора после скандала с костюмами на ЧМ в Тронхейме

Норвежские прыгуны с трамплина лишились спонсора после скандала на ЧМ.

Юридическая фирма Help Forsikring отказалась от спонсорской поддержки сборной после того, как стало известно о манипуляциях норвежцев с костюмами на чемпионате мира. Выяснилось, в костюмы вшивался запрещенный правилами материал.

Олимпийские чемпионы Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг были дисквалифицированы. Линдвик лишился серебра, Форфанг – пятого места в соревнованиях на большом трамплине.

«Мы проинформировали сборную Норвегии по прыжкам с трамплина и Норвежскую федерацию лыжного спорта о том, что мы немедленно выходим из спонсорского соглашения.

Наш логотип будет удален с формы и другого снаряжения спортсменов перед серией турниров Raw Air и лыжным фестивалем в Холменколлене», – заявил директор по коммуникациям Help Forsikring Даг Аре Берресен.

Help Forsikring была спонсором норвежских прыгунов с трамплина в течение шести последних сезонов.

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