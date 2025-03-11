  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Андерссон и Сундлинг выступят на Кубке мира в Холменколлене, Карлссон пропустит этап
1

Андерссон и Сундлинг выступят на Кубке мира в Холменколлене, Карлссон пропустит этап

Сборная Швеция объявила состав на этап Кубка мира в Холменколлене.

На турнире не выступит чемпионка мира в марафоне Фрида Карлссон. Соревнования пройдут 15-16 марта. 

Сборная Швеции

Женщины

Йонна Сундлинг

Эбба Андерссон

Майя Далквист

Эмма Рибом

Элина Реннлунд

Моа Илар

Элин Хенрикссон

Мужчины 

Эдвин Ангер

Густав Берглунд

Трульс Гиссельман

Лео Юханссон

Эрик Роше

Вильям Поромаа

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Федерация лыжных гонок Швеции
Элина Реннлунд
logoЭбба Андерссон
Элин Хенрикссон
logoЭмма Рибом
logoЙонна Сундлинг
logoМайя Далквист
Моа Илар
Эдвин Ангер
logoВильям Поромаа
Трульс Гиссельман
Густав Берглунд
logoЛео Юханссон
logoсборная Швеции
лыжные гонки
logoКубок мира
logoсборная Швеции жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
❄️ Лыжи. Кубок мира. Смешанная эстафета. Швеция победила с Ангером и Рибом, Норвегия – 2-я с Гульбергом и Фоснес, Швейцария – 3-я
5824 января, 16:30
Карлссон пропустит «Тур де Ски» из-за травмы. Швецию представят Андерссон, Далквист, Сван, Ангер, Бурман, Халварссон и Поромаа
1319 декабря 2024, 13:44
Лыжи. Турнир в Бруксвалларне. Ангер и Андерссон выиграли «разделки» классикой на 10 км, Гиссельман и Карлссон – 2-е, Бурман и Сундлинг – 3-и
2823 ноября 2024, 12:59
Главные новости
Александр Тихонов: «Вяльбе – профессионал, она приняла федерацию абсолютно никакой и сделала из нее серьезную организацию. Но если Губерниева изберут, пусть попробует»
3 минуты назад
Наталья Коростелева: «Советов сын у меня не просит, уже большой и самодостаточный мальчик, но я очень сильно переживаю за него»
2сегодня, 11:49
Наталья Коростелева об участии сына в Играх: «Верим, что поедем на Олимпиаду, но многое зависит не от нас»
2сегодня, 11:41
Дмитрий Губерниев: «Я блистательно выиграю выборы президента Федерации лыжных гонок России. За три дня вместо тухляка в лыжах будет настоящая солнечная долина»
124сегодня, 09:20
Инспектор FIS о манипуляции норвежцев с костюмами: «Печальный день в истории прыжков с трамплина. Обман на высоком уровне»
29сегодня, 07:28
Расписание трансляций восьмого этапа Кубка мира по лыжам в Осло
3сегодня, 06:45
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжам в Сыктывкаре
1сегодня, 06:35
Бородавко о пневмонии: «Чувствую себя хорошо, но небольшие симптомы болезни еще остались»
вчера, 20:33
Тренер норвежских прыгунов с трамплина отстранен от должности после скандала с костюмами
3вчера, 19:13
Елена Вяльбе: «Татарстан ездит на соревнования как сборная отдельного государства. Даже в Европе не все команды имеют столько обслуги»
11вчера, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
68 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 7-я
816 февраля, 16:24
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
2216 февраля, 16:19
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
8 февраля, 18:30