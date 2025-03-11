Андерссон и Сундлинг выступят на Кубке мира в Холменколлене, Карлссон пропустит этап
Сборная Швеция объявила состав на этап Кубка мира в Холменколлене.
На турнире не выступит чемпионка мира в марафоне Фрида Карлссон. Соревнования пройдут 15-16 марта.
Сборная Швеции
Женщины
Йонна Сундлинг
Эбба Андерссон
Майя Далквист
Эмма Рибом
Элина Реннлунд
Моа Илар
Элин Хенрикссон
Мужчины
Эдвин Ангер
Густав Берглунд
Трульс Гиссельман
Лео Юханссон
Эрик Роше
Вильям Поромаа
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Федерация лыжных гонок Швеции
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