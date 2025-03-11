Андерссон и Сундлинг выступят на Кубке мира в Холменколлене, Карлссон пропустит этап

Сборная Швеция объявила состав на этап Кубка мира в Холменколлене.

На турнире не выступит чемпионка мира в марафоне Фрида Карлссон. Соревнования пройдут 15-16 марта. Сборная Швеции Женщины Йонна Сундлинг Эбба Андерссон Майя Далквист Эмма Рибом Элина Реннлунд Моа Илар Элин Хенрикссон Мужчины Эдвин Ангер Густав Берглунд Трульс Гиссельман Лео Юханссон Эрик Роше Вильям Поромаа