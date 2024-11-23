Лыжи. Турнир в Бруксвалларне. Ангер выиграл «разделку» классикой на 10 км, Гиссельман – 2-й, Бурман – 3-й
Эвин Ангер выиграл классическую «разделку» на лыжном турнире в Бруксвалларне.
Лыжные гонки
Бруксвалларна, Швеция
10 км, раздельный старт, классический стиль
Мужчины
1. Эдвин Ангер – 27.05,7
2. Трульс Гиссельман – 3,3
3. Йенс Бурман – 6,3
4. Антуан Сир (Канада) – 15,1
5. Густав Кварнбринк – 33,8
6. Алвар Мюльбак – 35,5
Женщины
14:05 по московскому времени
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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