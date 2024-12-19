  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Карлссон пропустит «Тур де Ски» из-за травмы. Швецию представят Андерссон, Далквист, Сван, Ангер, Бурман, Халварссон и Поромаа
1

Карлссон пропустит «Тур де Ски» из-за травмы. Швецию представят Андерссон, Далквист, Сван, Ангер, Бурман, Халварссон и Поромаа

Шведская лыжница Фрида Карлссон пропустит «Тур де Ски» из-за травмы.

Многодневка будет проходить с 28 декабря по 5 января в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме.

Карлссон снялась из-за последствий травмы, полученной перед началом сезона. В команде решили, что лыжнице не стоит перегружать себя большим количеством стартов за короткий срок.

В прошлом сезоне Карлссон заняла четвертое место в общем зачете «Тур де Ски».

Также Федерация лыжного спорта Швеции опубликовала список спортсменов, которые выступят на соревнованиях.

Сборная Швеции

Женщины

Эбба Андерссон

Майя Далквист

Йоханна Хагстрем

Моа Илар

Моа Лундгрен

Марта Русенберг

Линн Сван

Мужчины

Эдвин Ангер

Густав Берглунд

Йенс Бурман

Эмиль Даниэльссон

Трульс Гиссельман

Маркус Грате

Калле Халварссон

Вильям Поромаа

Оскар Свенссон

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Федерация лыжного спорта Швеции
logoсборная Швеции жен
лыжные гонки
logoТур де Ски
logoсборная Швеции
травмы
logoЭбба Андерссон
logoЙоханна Хагстрем
Густав Берглунд
logoЛинн Сван
Моа Илар
logoЙенс Бурман
logoКалле Халварссон
logoМоа Лундгрен
Эмиль Даниэльссон
Трульс Гиссельман
Эдвин Ангер
Маркус Грате
Оскар Свенссон
Марта Русенберг
logoВильям Поромаа
logoМайя Далквист
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Вяльбе о Сметаниной: «Никаких прогнозов, человек в очень тяжелом состоянии»
сегодня, 09:30
Степанова о массовости спорта: «Это куда лучше ситуации, когда 1 из 20 – чемпион страны, а остальные – «разрядники по литрболу»
5сегодня, 09:20
Вероника Степанова: «Искренне недоумеваю, встречая людей, которые говорят о мечте попасть на Олимпиаду. Это похоже на «мечтаю увидеть Париж». Чистой воды туризм»
75сегодня, 09:10
Глава Федерации прыжков с трамплина России об отстранении спортсменов: «Предпосылки к возвращению имеются. Надеемся, что весной ситуация изменится»
сегодня, 07:05
Олимпийская чемпионка Терентьева планирует выступить на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке
14вчера, 19:16
Микаэла Шиффрин может пропустить остаток сезона из-за травмы
1вчера, 18:16
Большунов, Терентьева, Коростелев, Червоткин, Спицов, Сорина выступят в «Гонке чемпионов» в Рязани
10вчера, 12:15
Александр Большунов: «Сейчас главное – выбраться из того состояния, в котором я нахожусь. Отступать не собираюсь»
6вчера, 11:09
Бородавко о Большунове: «Постковидное состояние – тяжелое. Никто не знает, сколько нужно времени на возвращение к прежним кондициям»
4вчера, 08:26
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: «Тур де Ски» стартует в Тоблахе 28 декабря, ЧМ пройдет в Тронхейме в феврале-марте
68вчера, 07:09
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Сундлинг – 3-я, Йохауг – 4-я
615 декабря, 15:48
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен продолжает лидировать, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
1415 декабря, 13:40
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Каличева – 2-я, Крупицкая, Непряева и Горбунова делят 3-е место
315 декабря, 12:47
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев вышел в лидеры, Горбунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
15 декабря, 12:44
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1229 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Рекомендуем