Карлссон пропустит «Тур де Ски» из-за травмы. Швецию представят Андерссон, Далквист, Сван, Ангер, Бурман, Халварссон и Поромаа

Шведская лыжница Фрида Карлссон пропустит «Тур де Ски» из-за травмы.

Многодневка будет проходить с 28 декабря по 5 января в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме.

Карлссон снялась из-за последствий травмы, полученной перед началом сезона. В команде решили, что лыжнице не стоит перегружать себя большим количеством стартов за короткий срок.

В прошлом сезоне Карлссон заняла четвертое место в общем зачете «Тур де Ски».

Также Федерация лыжного спорта Швеции опубликовала список спортсменов, которые выступят на соревнованиях.

Сборная Швеции

Женщины

Эбба Андерссон

Майя Далквист

Йоханна Хагстрем

Моа Илар

Моа Лундгрен

Марта Русенберг

Линн Сван

Мужчины

Эдвин Ангер

Густав Берглунд

Йенс Бурман

Эмиль Даниэльссон

Трульс Гиссельман

Маркус Грате

Калле Халварссон

Вильям Поромаа

Оскар Свенссон