Наталья Коростелева: «Советов сын у меня не просит, уже большой и самодостаточный мальчик, но я очень сильно переживаю за него»
Коростелева – бронзовый призер Олимпиады-2010 в командном спринте. Ее сын Савелий является членом сборной России по лыжным гонкам.
«Советов он у меня не просит, уже большой и самодостаточный мальчик, но я очень сильно переживаю за него. Результатами на чемпионате России довольны, золотые медали всегда радуют. Но есть куда расти, есть к чему стремиться», – сказала Коростелева.
В феврале Коростелев, Александр Большунов, Дарья Непряева и Сергей Волков провели сбор в Италии. В 2026 году в Милане и Кортина‑д’Ампеццо пройдет зимняя Олимпиада.
«Это хорошо, что они съездили в Италию, посмотрели другой снег, другие виражи, повороты — это очень ценный опыт, потому что в Европе снег намного быстрее.
Савелий бегал только на юниорских соревнованиях, последний раз — в 2022 году в Европе. Я думаю, в Италии они зарядились мотивационно. Заложили зерно, что мы все-таки туда попадем, что это достижимо. Теперь они будут этим жить и заряжаться», — отметила Коростелева.
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