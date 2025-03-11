Наталья Коростелева: «Советов сын у меня не просит, уже большой и самодостаточный мальчик, но я очень сильно переживаю за него»

Бывшая лыжница Наталья Коростелева рассказала, что сын не просит у нее советов .

Коростелева – бронзовый призер Олимпиады-2010 в командном спринте. Ее сын Савелий является членом сборной России по лыжным гонкам.

«Советов он у меня не просит, уже большой и самодостаточный мальчик, но я очень сильно переживаю за него. Результатами на чемпионате России довольны, золотые медали всегда радуют. Но есть куда расти, есть к чему стремиться», – сказала Коростелева.

В феврале Коростелев, Александр Большунов, Дарья Непряева и Сергей Волков провели сбор в Италии. В 2026 году в Милане и Кортина‑д’Ампеццо пройдет зимняя Олимпиада.



«Это хорошо, что они съездили в Италию, посмотрели другой снег, другие виражи, повороты — это очень ценный опыт, потому что в Европе снег намного быстрее.

Савелий бегал только на юниорских соревнованиях, последний раз — в 2022 году в Европе. Я думаю, в Италии они зарядились мотивационно. Заложили зерно, что мы все-таки туда попадем, что это достижимо. Теперь они будут этим жить и заряжаться», — отметила Коростелева.