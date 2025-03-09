Журналист NRK Сальтведт: «Следующая цель Клэбо – сделать то же самое на Олимпиаде с конкуренцией со стороны Нисканена, Большунова, Устюгова и других, кто отсутствовал в Тронхейме»

Журналист NRK Ян Петтер Сальтведт высказался о рекорде Йоханнеса Клэбо на ЧМ.

Накануне Клэбо победил в марафоне на чемпионате мира в Тронхейме, выиграв все шесть гонок на турнире. Он побил рекорд Елены Вяльбе, которая в 1997 году выиграла все пять гонок на ЧМ.

«Вяльбе как личность никогда не станет примером для подражания ни для Клэбо, ни для любого другого норвежского лыжника. Но ее выступление на чемпионате мира в Тронхейме в 1997 году было совершенно фантастическим. Она не могла выиграть больше, чем выиграла.

И это всегда будет заветной мечтой каждого бегуна – достичь чего-то столь уникального. Никто не верил, что Клэбо сможет сделать что-то подобное Вяльбе. Но после того, как он выиграл 10 км, я думаю, все больше и больше людей поняли, что это реально.

И то, что он сделал сегодня, впечатлило всех, независимо от нации.

Я не шокирован тем, что есть норвежский бегун, который может победить Вяльбе. Но я гораздо больше верил в такого бегуна, как Бьорген, чем в Клэбо. Но работа, которую он проделал для достижения своей цели, настолько впечатляет, что сегодня я вижу полноценного бегуна по пересеченной местности.

Его следующая цель – сделать то же самое на Олимпийских играх 2026 года с конкуренцией со стороны Нисканена, Большунова, Устюгова и других, кто отсутствовал в Тронхейме», – заявил Сальтведт.

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