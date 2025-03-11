Наталья Коростелева об участии сына в Играх: «Верим в то, что поедем на Олимпиаду, но многое зависит не от нас»

Мама Савелия Коростелева высказалась о возможном выступлении сына на Олимпиаде-2026.

Наталья Коростелева – бронзовый призер Олимпиады-2010 в командном спринте.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.

«Верим в то, что поедем на Олимпиаду, но многое зависит не от нас.

Хватит ли ему опыта? У нас очень высокая конкуренция внутри России, и это круто. Ребята хоть и варятся в собственном соку, но постоянно борются с собой. Те, кто выигрывают сегодня, – проигрывают завтра, и наоборот. То есть это постоянная смена лидера. И это способствует результату на международной арене.

Вчера буквально разговаривали с тренером, у них был такой опыт в Советском Союзе: они не ездили на Кубок мира, посылали туда второй состав и потом с ним сравнивались. И уже от этого видели свой результат, приезжали на чемпионаты мира, Олимпийские игры и выигрывали медали.

Дай бог, чтобы этот опыт Советского Союза у нас перенесся на будущую Олимпиаду», – сказала Коростелева.