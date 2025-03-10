Тренер норвежских прыгунов с трамплина отстранен от должности после скандала с костюмами

Тренер норвежских прыгунов с трамплина отстранен после скандала с костюмами.

8 марта на чемпионате мира в Тронхейме Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами. Линдвик лишился серебра, Форфанг – пятого места в соревнованиях на большом трамплине.

Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила от должностей тренера сборной Магнуса Бревига и портного Адриана Ливельтена.

«Я согласился на отстранение. Думаю, это разумно.

То, что мы сделали, – это манипуляция или модификация комбинезонов таким образом, что это нарушает правила. Это сознательное действие, и, следовательно, это мошенничество.

Было несколько человек, которые приняли это решение, но я как главный тренер однозначно должен был остановить это. Мы перешли черту и сожалеем об этом», – сказал Бревиг.

По словам Бревига, решение о манипуляции с костюмами принимали он, Ливельтен и помощник тренера Томас Лоббен. Бревиг утверждает, что это был разовый случай.

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