«Мы не стали бы прыгать, если бы знали об обмане с костюмами». Линдвик и Форфанг выпустили заявление по скандалу на ЧМ-2025
Мариус Линдвик лишился серебра на чемпионате мира в Тронхейме, Юхан Андре Форфанг – пятого места. Выяснилось, что Норвегия мошенничала с костюмами прыгунов, вшивая в них запрещенный правилами материал.
«Мы оба совершенно уничтожены. Мы не стали бы прыгать, если бы знали об обмане с костюмами. Никогда.
Доверие к нашему сервису было огромным, они всегда усердно работали над созданием конкурентоспособного инвентаря.
Мы, спортсмены, также несем ответственность за то, чтобы костюм подходил по размеру, но у нас не было никаких процедур, позволяющих контролировать работу вспомогательного персонала, например, когда речь идет о швах.
Мы должны извлечь из этого урок. Теперь мы хотим полной прозрачности относительно произошедшего и с нетерпением ждем разговора со следователями FIS», – заявили Линдвик и Форфанг.
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