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«Мы не стали бы прыгать, если бы знали об обмане с костюмами». Линдвик и Форфанг выпустили заявление по скандалу на ЧМ-2025

Линдвик и Форфанг выпустили заявление по скандалу с костюмами на ЧМ-2025.

Мариус Линдвик лишился серебра на чемпионате мира в Тронхейме, Юхан Андре Форфанг – пятого места. Выяснилось, что Норвегия мошенничала с костюмами прыгунов, вшивая в них запрещенный правилами материал. 

«Мы оба совершенно уничтожены. Мы не стали бы прыгать, если бы знали об обмане с костюмами. Никогда.

Доверие к нашему сервису было огромным, они всегда усердно работали над созданием конкурентоспособного инвентаря.

Мы, спортсмены, также несем ответственность за то, чтобы костюм подходил по размеру, но у нас не было никаких процедур, позволяющих контролировать работу вспомогательного персонала, например, когда речь идет о швах.

Мы должны извлечь из этого урок. Теперь мы хотим полной прозрачности относительно произошедшего и с нетерпением ждем разговора со следователями FIS», – заявили Линдвик и Форфанг.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: NRK
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
Мариус Линдвик
logoчемпионат мира
Йоханн Андре Форфанг
прыжки с трамплина
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