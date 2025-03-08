Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Домен Превц победил на большом трамплине, Херль – 2-й, Кобаяси – 3-й
Словенский прыгун с трамплина Домен Превц победил на чемпионате мира в Тронхейме.
Прыжки с трамплина
Чемпионат мира-2025
Тронхейм, Норвегия
Мужчины, HS138
1. Домен Превц (Словения) – 301,8 балла (138,0 м + 140,5 м)
2. Ян Херль (Австрия) – 286,6 (134,0 + 137,0)
3. Рею Кобаяси (Япония) – 284,7 (135,5 + 137,0)
4. Анже Ланишек (Словения) – 276,4 (132,5 + 136,0)
5. Филипп Раймунд (Германия) – 274,1 (137,5 + 133,0)
6. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 268,5 (128,5 + 136,0)
7. Грегор Дешванден (Швейцария) – 267,6 (129,0 + 133,5)
8. Андреас Веллингер (Германия) – 267,0 (128,0 + 137,0)
9. Даниэль Чофениг (Австрия) – 262,5 (127,0 + 134,5)
10. Ловро Кос (Словения) – 257,2 (131,5 + 131,5)
Норвежцы Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг заняли второе и пятое места, но их дисквалифицировали из-за костюмов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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