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Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Домен Превц победил на большом трамплине, Херль – 2-й, Кобаяси – 3-й

Словенский прыгун с трамплина Домен Превц победил на чемпионате мира в Тронхейме.

Прыжки с трамплина

Чемпионат мира-2025

Тронхейм, Норвегия

Мужчины, HS138

1. Домен Превц (Словения) – 301,8 балла (138,0 м + 140,5 м)

2. Ян Херль (Австрия) – 286,6 (134,0 + 137,0)

3. Рею Кобаяси (Япония) – 284,7 (135,5 + 137,0)

4. Анже Ланишек (Словения) – 276,4 (132,5 + 136,0)

5. Филипп Раймунд (Германия) – 274,1 (137,5 + 133,0)

6. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 268,5 (128,5 + 136,0)

7. Грегор Дешванден (Швейцария) – 267,6 (129,0 + 133,5)

8. Андреас Веллингер (Германия) – 267,0 (128,0 + 137,0)

9. Даниэль Чофениг (Австрия) – 262,5 (127,0 + 134,5)

10. Ловро Кос (Словения) – 257,2 (131,5 + 131,5)

Норвежцы Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг заняли второе и пятое места, но их дисквалифицировали из-за костюмов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoчемпионат мира
результаты
прыжки с трамплина
logoсборная Японии (прыжки с трамплина)
logoДомен Превц
Анже Ланишек
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
Рею Кобаяси
Мариус Линдвик
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
Ян Херль
Филипп Раймунд
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
Йоханн Андре Форфанг
Андреас Веллингер
Грегор Дешванден
Максимилиан Ортнер
logoсборная Швейцарии (прыжки с трамплина)
Даниэль Чофениг
Ловро Кос
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