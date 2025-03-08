Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Домен Превц победил на большом трамплине, Херль – 2-й, Кобаяси – 3-й

Словенский прыгун с трамплина Домен Превц победил на чемпионате мира в Тронхейме.

Прыжки с трамплина Чемпионат мира-2025 Тронхейм, Норвегия Мужчины, HS138 1. Домен Превц (Словения) – 301,8 балла (138,0 м + 140,5 м) 2. Ян Херль (Австрия) – 286,6 (134,0 + 137,0) 3. Рею Кобаяси (Япония) – 284,7 (135,5 + 137,0) 4. Анже Ланишек (Словения) – 276,4 (132,5 + 136,0) 5. Филипп Раймунд (Германия) – 274,1 (137,5 + 133,0) 6. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 268,5 (128,5 + 136,0) 7. Грегор Дешванден (Швейцария) – 267,6 (129,0 + 133,5) 8. Андреас Веллингер (Германия) – 267,0 (128,0 + 137,0) 9. Даниэль Чофениг (Австрия) – 262,5 (127,0 + 134,5) 10. Ловро Кос (Словения) – 257,2 (131,5 + 131,5) Норвежцы Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг заняли второе и пятое места, но их дисквалифицировали из-за костюмов.