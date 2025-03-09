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Александр Терентьев: «Я буду заниматься лыжными гонками пока могу, вне зависимости от того, будет Олимпиада или нет. Вообще не думаю о допуске»

Александр Терентьев заявил, что не думает о возможном допуске на Олимпиаду.

На данный момент российские лыжники не выступают на международных соревнованиях. Игры-2026 пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо (Италия).

«Честно, вообще не думаю о допуске. Там все решается без меня. Поэтому, так сказать, от меня ничего не зависит. Я бегаю, участвую, выкладываюсь на 100 процентов, и все, что от меня зависит, я делаю на 100 процентов. А то, что там они думают, это вообще от меня не зависит. Если допустят, будет классно. Нет, значит, будет иначе. У меня сильно жизнь не изменится. С мотивацией все хорошо.

Слова Большунова (который ранее заявил о снижении мотивации без Олимпиады – Спортс’’)? У меня немного другая история. Я занимаюсь лыжными гонками, мне это нравится, поэтому я и буду заниматься лыжными гонками пока могу, вне зависимости от того, будет Олимпиада или нет», – сказал двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Терентьев.

Также Терентьев высказался о возможном проведении сборов лыжников в Италии. 

«Каждый спортсмен сам выбирает, где ему тренироваться и готовиться. Я выбрал сборы в Армении. Не то чтобы хочется именно в Европу поехать на сборы, но есть желание тренироваться там, где самые тяжелые трассы, где лучшие условия – даже самые лучшие условия – и хочется там быть», – заявил Терентьев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoАлександр Терентьев
отстранение и возвращение России
logoсборная России (лыжные гонки)
logoОлимпиада-2026
лыжные гонки
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