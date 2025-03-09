Тереза Йохауг: «Учитывая ход гонки и условия на трассе, я не смогла использовать главное оружие – свои способности»
Йохауг считает, что не смогла использовать свои способности в марафоне на ЧМ.
Сегодня Тереза Йохауг завоевала бронзу в гонке на 50 км на чемпионате мира в Тронхейме. Победу одержала шведка Фрида Карлссон, второй финишировала еще одна норвежка Хайди Венг.
«Сегодня я была достаточно хороша, чтобы завоевать бронзу. Но конечно, не буду лукавить, моей целью было золото.
Учитывая ход гонки и условия на трассе, я не смогла использовать свое главное оружие – свои способности», – сказала Йохауг.
Мама лыжницы Гру Йохауг поддержала дочь после финиша.
«Для нее важны не только золотые медали чемпионата мира, но и любые другие награды. Она стартовала с бронзы ЧМ в Саппоро в 2007 году и финишировала бронзой здесь», – сказала Гру Йохауг.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: VG
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