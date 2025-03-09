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  • Егор Сорин: «Губерниев унижает профессионалов своего дела. В любой другой стране за такое бы бы отстранили»
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Егор Сорин: «Губерниев унижает профессионалов своего дела. В любой другой стране за такое бы бы отстранили»

Тренер Егор Сорин ответил на критику чемпионата России от Дмитрия Губерниева.

«Я хамских высказываний не читаю и про это даже думать не собираюсь. У меня никаких конфликтов с Губерниевым нет. У меня есть чувство справедливости. Тот негатив, который был выплеснут после ситуации на спринте в наши СМИ, заявления, что кого-то надо уволить, кто-то не справляется с работой, хамские оскорбления в чей-то адрес – все это, мягко говоря, несправедливо.

Я знаю, как работают судьи, как им сложно принимать то или иное решение, знаю, что есть определенный протокол, по которому они работают. Я сам много раз не понимал их решений, но при подробном разборе эпизодов вместе с жюри, понимал, почему было принято такое решение. Обвинять их в том, что у телевидения не было информации, – несправедливо. Это не задача судейской коллегии – доносить, а телевизионщики должны быть на контакте с людьми из жюри.

Еще были обвинения в адрес организаторов чемпионата России – это уже реально перебор. Люди стараются, работают. Понятно, что возникают рабочие моменты, но и у журналистов происходят накладки с трансляциями. Мы же эту шумиху не поднимем.

Например, почему во время финишных разборок показывают болельщиков? Это тоже рабочие моменты. На телевидении работают профессионалы, уверен, они понимают это и в будущем попытаются исправить. По крайней мере, негатива и слов, что кого-то надо уволить, никто себе не позволяет.

А этот человек, который в том числе является советником министра спорта, позволяет себе такие голословные высказывания – это уже перебор. Думаю, люди такого статуса не должны себе позволять такое поведение. Как-никак у него большая аудитория, которая его слушает и принимает его точку зрения за правду. А по факту это неправда. Самое главное – это в адрес не только судей, но и в адрес федерации столько обвинений уже было.

Удивительно, что именно у нас это возможно, и после этого санкции не применяются. В любой другой стране за такие высказывания, даже оскорбления в сторону той или иной федерации, отстранили бы человека. Так понимаю, этому человеку [Губерниеву] все позволено.

Мы внутри страны, наоборот, должны сплотиться: спортсмены, тренеры, функционеры и журналисты. Надо работать, обсуждать и развивать спорт, а не так унижать, как позволяет себе этот человек. У нас и так все непросто из-за отстранений, у нас есть внешние сложности. А когда такие вещи еще и внутри происходят, то это не вселяет оптимизма. Люди не за большие деньги, а за идею работают в федерации, а судьи – тем более. Я знаю эту работу изнутри. Ошибки случаются, но не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Ничего не собираюсь говорить Губерниеву, потому что этот человек мне абсолютно неинтересен как личность. Меня больше возмущает, что он, пользуясь своим микрофоном, позволяет унижать профессионалов своего дела», – сказал Сорин.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
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