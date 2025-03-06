Губерниев отреагировал на слова Большунова о судействе на чемпионате России.

Сегодня Александр Большунов после победы в «разделке» на чемпионате России в Казани раскритиковал судей за то, что его наказали за обгон Сергея Устюгова в спринте – тогда Большунов подрезал Устюгова, и тот ударил его палкой по бедру.

«Я знаю, что заявил Александр. Он фактически подтвердил, что судейство и организация чемпионата России по лыжным гонкам в Казани со стороны ФЛГР — полное фуфло», — сказал комментатор Дмитрий Губерниев «Матч ТВ».

«Далеки ли сейчас российские соревнования от мировых? Вы можете представить, чтобы на чемпионате мира болельщики и журналисты в течение часа после гонки не знали, что кого-то из призеров собираются дисквалифицировать? Можете представить, чтобы представители федерации кичились тем, что они не обязаны ничего говорить зрителям?

Мы делаем максимум, чтобы развивать спорт в стране. Я же протоколы не для себя прошу. Я людям хочу об этом рассказать. Если ФЛГР считает людей за дерьмо, то это, мягко говоря, непрофессиональная история», – цитирует Губерниева Sport 24.

Александр Большунов: «Сегодня никто не бил палкой меня по мышцам, поэтому было проще побеждать. В спринте удар был – есть рассечение, есть прокол мышцы»

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