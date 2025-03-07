Команда Вяльбе выиграла шоу-эстафету в рамках чемпионата России в Казани. Она бежала последний этап и срезала дистанцию

Команда Елены Вяльбе выиграла шоу-эстафету в рамках чемпионата России.

В составе команды бежали Егор Митрошин, Татьяна Сорина, Радмир Ихсанов, Мария Прибыткова, Дмитрий Тишкин и Вяльбе , которая была финишером.

Второе место с отставанием 21,8 секунды заняла команда Александра Большунова (Большунов, Ольга Сергеева, Александр Дергунов, Виктория Мельникова, Виталий Агава, Егор Сорин). Третьей стала команда Дениса Филимонова (43,3 секунды).

Глава ФЛГР прошла свой этап значительно быстрее остальных – за 3 минуты и 29,4 секунды. При этом Александр Большунов пробежал этап за 3.52,1, а Сергей Ардашев – за 3.52,4. В основном участники эстафеты показывали время от 4 до 5 минут.

Позже журналист Иван Докукин опубликовал видео гонки и сообщил, что Вяльбе срезала дистанцию на своем этапе. При этом она вышла на награждение и вместе с командой получила медаль за победу.

Полные результаты гонки – здесь.