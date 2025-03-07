«Кто он вообще такой? Это человек, которому жалко подавать руку, он потерял чувство меры». Глава Федерации лыжных гонок Татарстана о Губерниеве
Глава лыжной федерации Татарстана раскритиковал Дмитрия Губерниева.
Ранее комментатор выражал недовольство по поводу организации чемпионата России по лыжным гонкам в Казани.
«Когда у человека доброты больше, то у него меньше остается на какие-то минусы. Я думаю, что Губерниев потерял чувство меры.
Столько сделано для проведения чемпионата России и его подготовки как правительством, так и городом Казанью, и Федерацией лыжных гонок России.
Думаю, что только человек с бедной душой может так выразиться о чемпионате, тем более в адрес президента нашей федерации Елены Валерьевны Вяльбе.
Кто он вообще такой? Это человек, которому жалко подавать руку. На комментирование гонок приглашать не будем», – сказал глава Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Бизнес Online»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости