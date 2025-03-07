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«Кто он вообще такой? Это человек, которому жалко подавать руку, он потерял чувство меры». Глава Федерации лыжных гонок Татарстана о Губерниеве

Глава лыжной федерации Татарстана раскритиковал Дмитрия Губерниева.

Ранее комментатор выражал недовольство по поводу организации чемпионата России по лыжным гонкам в Казани.

«Когда у человека доброты больше, то у него меньше остается на какие-то минусы. Я думаю, что Губерниев потерял чувство меры.

Столько сделано для проведения чемпионата России и его подготовки как правительством, так и городом Казанью, и Федерацией лыжных гонок России.

Думаю, что только человек с бедной душой может так выразиться о чемпионате, тем более в адрес президента нашей федерации Елены Валерьевны Вяльбе.

Кто он вообще такой? Это человек, которому жалко подавать руку. На комментирование гонок приглашать не будем»,  – сказал глава Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Бизнес Online»
logoДмитрий Губерниев
logoЕлена Вяльбе
Ильшат Фардиев
ФЛГР
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
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