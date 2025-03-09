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Волженцев и Власова выиграли 50 км классикой на «Сахалинском марафоне», Шемякин и Чекалева – 3-и

Волженцев и Власова выиграли 50 км классикой на «Сахалинском марафоне».

Лыжные гонки

«Сахалинский марафон»-2025

Южно-Сахалинск

50 км, классический стиль

Мужчины

1. Станислав Волженцев – 2:37.01,2

2. Евгений Цепков – 1,6

3. Алексей Шемякин – 3,1

4. Лев Новиков – 1.50,2

5. Дмитрий Баграшов – 2.21,0

6. Андрей Кальсин – 10.21,8

Женщины

1. Анастасия Власова – 2:54.30,7

2. Мария Козекаева – 3:05.23,0

3. Юлия Чекалева – 3:15.46,8

4. Анастасия Тришкина – 3:25.39,2

5. Александра Татаринская – 3:28.25,7

6. Мария Новоселова – 3:38.29,2

Опубликовала: Мария Селенкова
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoЮлия Чекалева
Алексей Шемякин
logoСтанислав Волженцев
Лев Новиков
результаты
Сахалинский марафон
Анастасия Власова (1991)
Дмитрий Баграшов
Андрей Кальсин
Евгений Цепков
Мария Козекаева
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