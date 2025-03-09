Волженцев и Власова выиграли 50 км классикой на «Сахалинском марафоне», Шемякин и Чекалева – 3-и
Волженцев и Власова выиграли 50 км классикой на «Сахалинском марафоне».
Лыжные гонки
«Сахалинский марафон»-2025
Южно-Сахалинск
50 км, классический стиль
Мужчины
1. Станислав Волженцев – 2:37.01,2
2. Евгений Цепков – 1,6
3. Алексей Шемякин – 3,1
4. Лев Новиков – 1.50,2
5. Дмитрий Баграшов – 2.21,0
6. Андрей Кальсин – 10.21,8
Женщины
1. Анастасия Власова – 2:54.30,7
2. Мария Козекаева – 3:05.23,0
3. Юлия Чекалева – 3:15.46,8
4. Анастасия Тришкина – 3:25.39,2
5. Александра Татаринская – 3:28.25,7
6. Мария Новоселова – 3:38.29,2
Опубликовала: Мария Селенкова
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