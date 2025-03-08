Аблязизов и Кулешова выиграли «Сахалинский марафон», Шемякин – 2-й, Легков – 13-й
Руслан Аблязизов и Анастасия Кулешова выиграли «Сахалинский марафон».
Лыжные гонки
«Сахалинский марафон»-2025
Южно-Сахалинск
50 км, свободный стиль
Мужчины
1. Руслан Аблязизов – 2:15.06,5
2. Алексей Шемякин – 0,4
3. Иван Кустов – 0,6
4. Артем Грязев – 0,6...
13. Александр Легков – 11.01,7
Женщины
1. Анастасия Кулешова – 2:38.33,8
2. Мария Козекаева – 2:39.03,1
3. Ольга Назарова – 2:41.06,4
4. Юлия Чекалева – 2:45.43,0
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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