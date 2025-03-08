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Аблязизов и Кулешова выиграли «Сахалинский марафон», Шемякин – 2-й, Легков – 13-й

Руслан Аблязизов и Анастасия Кулешова выиграли «Сахалинский марафон».

Лыжные гонки

«Сахалинский марафон»-2025

Южно-Сахалинск

50 км, свободный стиль

Мужчины

1. Руслан Аблязизов – 2:15.06,5

2. Алексей Шемякин – 0,4

3. Иван Кустов – 0,6

4. Артем Грязев – 0,6...

13. Александр Легков – 11.01,7

Женщины

1. Анастасия Кулешова – 2:38.33,8

2. Мария Козекаева – 2:39.03,1

3. Ольга Назарова – 2:41.06,4

4. Юлия Чекалева – 2:45.43,0

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Иван Кустов
logoАнастасия Кулешова (Седова)
результаты
Алексей Шемякин
Мария Козекаева
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
Руслан Аблязизов
Артем Грязев
logoАлександр Легков
Сахалинский марафон
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЮлия Чекалева
Ольга Назарова
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