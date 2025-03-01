Лыжи. Деминский марафон. Шемякин и Заборская одержали победы, Анастасия Халили – 2-я
Биатлонистка Анастасия Халили заняла второе место в Деминском лыжном марафоне.
Лыжные гонки
Деминский марафон
Демино
46 км, свободный стиль
Мужчины
1. Алексей Шемякин – 1:43.09
2. Андрей Алипкин – 0:01
3. Дмитрий Кондрашов – 0:24
Женщины
1. Светлана Заборская – 1:55.33
2. Анастасия Халили – 0:06
3. Алёна Перевозчикова – 3:17
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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