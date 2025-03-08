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Двоеборье. Чемпионат мира. Риибер выиграл золото, Гробак – 2-й, Гайгер – 3-й

Норвежский двоеборец Ярл Магнус Риибер одержал победу на ЧМ в Тронхейме.

Лыжное двоеборье

Чемпионат мира

Тронхейм, Норвегия

Мужчины

HS138 / 10 км

1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) – 24.57,5

2. Йорген Гробак (Норвегия) – 1.10,7

3. Винценц Гайгер (Германия) – 1.11,1

4. Йенс Люрос Офтебру (Норвегия) – 1.12,0

5. Илкка Херола (Финляндия) – 1.15,4

6. Юлиан Шмид (Германия) – 1.27,6

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Юлиан Шмид
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