Двоеборье. Чемпионат мира. Риибер выиграл золото, Гробак – 2-й, Гайгер – 3-й
Норвежский двоеборец Ярл Магнус Риибер одержал победу на ЧМ в Тронхейме.
Лыжное двоеборье
Чемпионат мира
Тронхейм, Норвегия
Мужчины
HS138 / 10 км
1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) – 24.57,5
2. Йорген Гробак (Норвегия) – 1.10,7
3. Винценц Гайгер (Германия) – 1.11,1
4. Йенс Люрос Офтебру (Норвегия) – 1.12,0
5. Илкка Херола (Финляндия) – 1.15,4
6. Юлиан Шмид (Германия) – 1.27,6
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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