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Двоеборье. Чемпионат мира. Норвегия выиграла микст с Хансен и Риибером, Германия с Гайгером и Шмидом – 2-я

Норвегия выиграла командный микст на чемпионате мира по лыжному двоеборью.

Лыжное двоеборье

Чемпионат мира

Тронхейм, Норвегия

Микст

HS102 / 4x5 км

1. Норвегия (Йенс Люрос Офтебру, Гида Вествол Хансен, Ида Мари Хаген, Ярл Магнус Риибер) – 36.37,5

2. Германия (Юлиан Шмид, Дженни Новак, Натали Амбрустер, Винценц Гайгер) – 1.16,8

3. Австрия (Штефан Реттенеггер, Клаудия Пуркер, Лиза Хирнер, Йоханнес Лампартер) – 1.55,1

4. Япония (Акито Ватабе, Юна Касаи, Харука Касаи, Рета Ямамото) – 1.55,3

5. Финляндия (Ээро Хирвонен, Минья Корхонен, Хета Хирвонен, Илькка Херола) – 2.48,5

Полные результаты – здесь.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoЙенс Люрос Офтебру
Дженни Новак
Штефан Реттенеггер
logoсборная Норвегии жен
Гида Вествол Хансен
Йоханнес Лампартер
logoсборная Австрии жен
Лиза Хирнер
logoсборная Австрии
logoЯрл Магнус Риибер
logoчемпионат мира
logoсборная Германии
двоеборье
logoсборная Норвегии
результаты
Юлиан Шмид
logoсборная Германии жен
logoВинценц Гайгер
Ида Мари Хаген
Акито Ватабе
Рета Ямамото
Ээро Хирвонен
logoсборная Японии жен
logoсборная Финляндии
logoсборная Японии
Илькка Херола
logoсборная Финляндии жен
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