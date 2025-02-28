Двоеборье. Чемпионат мира. Норвегия выиграла микст с Хансен и Риибером, Германия с Гайгером и Шмидом – 2-я
Норвегия выиграла командный микст на чемпионате мира по лыжному двоеборью.
Лыжное двоеборье
Чемпионат мира
Тронхейм, Норвегия
Микст
HS102 / 4x5 км
1. Норвегия (Йенс Люрос Офтебру, Гида Вествол Хансен, Ида Мари Хаген, Ярл Магнус Риибер) – 36.37,5
2. Германия (Юлиан Шмид, Дженни Новак, Натали Амбрустер, Винценц Гайгер) – 1.16,8
3. Австрия (Штефан Реттенеггер, Клаудия Пуркер, Лиза Хирнер, Йоханнес Лампартер) – 1.55,1
4. Япония (Акито Ватабе, Юна Касаи, Харука Касаи, Рета Ямамото) – 1.55,3
5. Финляндия (Ээро Хирвонен, Минья Корхонен, Хета Хирвонен, Илькка Херола) – 2.48,5
Полные результаты – здесь.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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