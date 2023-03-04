Чемпионат мира-2023. Лыжное двоеборье. Риибер одержал победу, Офтебру – 2-й, Лампартер – 3-й

Норвежец Ярл Магнус Риибер победил в лыжном двоеборье на чемпионате мира в Планице.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Планица, Словения

Лыжное двоеборье

Мужчины

Большой трамплин / 10 км

1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) – 23.42,6

2. Йенс Люрос Офтебру (Норвегия) – 1.01,4

3. Йоханнес Лампартер (Австрия) – 1.04,7

4. Кристьян Ильвес (Эстония) – 1.09,0

5. Штефан Реттенеггер (Австрия) – 1.10,2

6. Юлиан Шмид (Германия) – 1.31,0