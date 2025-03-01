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Двоеборье. Чемпионат мира. Риибер одержал победу, Офтебру – 2-й, Гайгер – 3-й

Норвежский двоеборец Ярл Магнус Риибер выиграл золото на ЧМ в Тронхейме.

Лыжное двоеборье

Чемпионат мира

Тронхейм, Норвегия

Мужчины

HS102 / 7,5 км

1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) – 17.13,4

2. Йенс Люрос Офтебру (Норвегия) – 0,8

3. Винценц Гайгер (Германия) – 1,1

4. Юлиан Шмид (Германия) – 3,7

5. Йоханнес Лампартер (Австрия) – 5,3

6. Йорген Гробак (Норвегия) – 25,0

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
двоеборье
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