Ниенге о 4-м месте в марафоне: «У меня чувство, что это просто не мой день. Сначала я сломал первую пару лыж, а потом и вторую»
Мартин Левстрем Ниенге заплакал после 4-го места в марафоне на чемпионате мира.
Норвежец шел в лидирующей группе на протяжении всей гонки, но за 2 км до финиша попытался оторваться, упал и сломал лыжи.
Победу в гонке одержал соотечественник Ниенге Йоханнес Клэбо, вторым стал швед Вильям Порома, третьим – еще один норвежец Симен Хегстад Крюгер.
После финиша Ниенге утешали жена и дочь.
«Очень тяжело. У меня такое чувство, что это просто не мой день. Сначала я сломал первую пару лыж, а потом и вторую», – сказал Ниенге в эфире NRK.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: VG
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