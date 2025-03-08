Ниенге о 4-м месте в марафоне: «У меня чувство, что это просто не мой день. Сначала я сломал первую пару лыж, а потом и вторую»

Мартин Левстрем Ниенге заплакал после 4-го места в марафоне на чемпионате мира.

Норвежец шел в лидирующей группе на протяжении всей гонки, но за 2 км до финиша попытался оторваться, упал и сломал лыжи.

Победу в гонке одержал соотечественник Ниенге Йоханнес Клэбо, вторым стал швед Вильям Порома, третьим – еще один норвежец Симен Хегстад Крюгер.

После финиша Ниенге утешали жена и дочь.

«Очень тяжело. У меня такое чувство, что это просто не мой день. Сначала я сломал первую пару лыж, а потом и вторую», – сказал Ниенге в эфире NRK.