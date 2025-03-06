Йоханнес Клэбо: «Буду помнить этот день до конца жизни. Чемпионат мира превзошел все мои ожидания»
Сегодня в Тронхейме прошла мужская эстафета. Победу одержала сборная Норвегии в составе с Йоханнесом Клэбо, который завоевал свое 14-е золото ЧМ и побил рекорд Петтера Нортуга.
Также Клэбо выиграл в Тронхейме уже пятую гонку из пяти.
«Я буду помнить этот день до конца жизни, хочу запечатлеть здесь как можно больше таких моментов. Я старался наслаждаться каждой секундой.
Рекорд Нортуга? Это, несомненно, бонус. Чемпионат превзошел все мои ожидания», – приводит слова Клэбо NRK.
«По-моему, это важнейшая гонка чемпионата мира. В Норвегии достаточной будет считаться только победа. И это 13-я подряд победа в мужской эстафете, не хотелось испортить [серию]. Думаю, все сегодня ощущали давление», – цитирует Клэбо сайт FIS.
Вместе с Клэбо победителями эстафеты стали Эрик Валнес, Мартин Левстрем Ниенге и Харальд Амундсен.
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