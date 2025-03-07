Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Норвегия лидирует в медальном зачете, Швеция – 2-я, Словения – 3-я
Норвегия лидирует в медальном зачете ЧМ по лыжным видам спорта в Тронхейме.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2025
Тронхейм, Норвегия
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Норвегия – 11-9-4 (24)
2. Швеция – 5-0-4 (9)
3. Словения – 2-0-1 (3)
4. Япония – 1-0-1 (2)
5. Германия – 0-3-3 (6)
6. Австрия – 0-2-4 (6)
7. Швейцария – 0-1-2 (3)
8. Финляндия – 0-1-1 (2)
9-10. Италия – 0-1-0 (1)
9-10. США – 0-1-0 (1)
Лыжные гонки
1. Норвегия – 5-6-2 (13)
2. Швеция – 5-0-4 (9)
3. Швейцария – 0-1-2 (3)
4. Финляндия – 0-1-1 (2)
5-6. Италия – 0-1-0 (1)
5-6. США – 0-1-0 (1)
7. Германия – 0-0-1 (1)
Прыжки с трамплина
1. Норвегия – 3-0-2 (5)
2. Словения – 2-0-1 (3)
3. Австрия – 0-2-2 (4)
4. Германия – 0-2-1 (3)
Двоеборье
1. Норвегия – 3-3-0 (6)
2. Япония – 1-0-1 (2)
3. Германия – 0-1-1 (2)
4. Австрия – 0-0-2 (2)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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