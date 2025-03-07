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Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Норвегия лидирует в медальном зачете, Швеция – 2-я, Словения – 3-я

Норвегия лидирует в медальном зачете ЧМ по лыжным видам спорта в Тронхейме.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2025

Тронхейм, Норвегия

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Норвегия – 11-9-4 (24)

2. Швеция – 5-0-4 (9)

3. Словения – 2-0-1 (3)

4. Япония – 1-0-1 (2)

5. Германия – 0-3-3 (6)

6. Австрия – 0-2-4 (6)

7. Швейцария – 0-1-2 (3)

8. Финляндия – 0-1-1 (2)

9-10. Италия – 0-1-0 (1)

9-10. США – 0-1-0 (1)

Лыжные гонки

1. Норвегия – 5-6-2 (13)

2. Швеция – 5-0-4 (9)

3. Швейцария – 0-1-2 (3)

4. Финляндия – 0-1-1 (2)

5-6. Италия – 0-1-0 (1)

5-6. США – 0-1-0 (1)

7. Германия – 0-0-1 (1)

Прыжки с трамплина

1. Норвегия – 3-0-2 (5)

2. Словения – 2-0-1 (3)

3. Австрия – 0-2-2 (4)

4. Германия – 0-2-1 (3)

Двоеборье

1. Норвегия – 3-3-0 (6)

2. Япония – 1-0-1 (2)

3. Германия – 0-1-1 (2)

4. Австрия – 0-0-2 (2)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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