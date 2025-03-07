Непряева о переходе от Бородавко к Сорину: «Когда из сезона в сезон нет результата, который ты хотел бы видеть, невольно задумаешься о причинах»

Лыжница Дарья Непряева объяснила причины перехода от Бородавко к Сорину.

Непряева перешла из группы Юрий Бородавко к тренеру Егору Сорину в сезоне-2023/24.

– Для меня до сих пор остается загадкой ваш уход из группы Юрия Бородавко. Кто первый задумался о смене наставника: вы или Наташа?

– Я ушла первая. Поняла, что нужно менять группу, потому что на кону стоит моя спортивная карьера. Конечно, комфортно, когда капает зарплата и все хорошо, но, когда из сезона в сезон нет результата, который ты хотел бы видеть, невольно задумаешься о причинах. Вот и я поняла, что моя жизнь в моих руках, а век спортсмена настолько короток, что нужно уметь принимать быстрые решения.

– Это решение как-то было связано с запредельными нагрузками, которыми всегда славился ваш бывший тренер?

– Я бы не сказала, что меня нагружали до такой степени, что я голову поднять не могла. Просто Юрий Викторович действительно придерживается методики более силовых тренировок. Кому-то, как, например, Саше Большунову, она подходит идеально. А вот таким, как я, требуется, видимо, что-то другое. Поэтому я решила сменить группу, и пока все складывается удачно.

– Уходя к Егору Сорину, вы уже знали, чего ждать от работы с ним?

– Конечно. У нас разные тренировочные группы, но одна команда, достаточно много совместных сборов. Каждый спортсмен примерно понимает, у кого из тренеров какая методика.

– Что привлекало вас в группе Сорина больше всего?

– Даже не знаю. Нравилось, что все мои ровесники, у всех горят глаза, все мотивированы, настроены работать, мечтают о каких-то высоких достижениях, о будущем. Думаю, это стало одной из главных причин. И конечно, методика Егора Владимировича мне очень нравится.

– Сергей Ардашев сказал несколько лет назад, что у Сорина ему было сложнее всего привыкнуть к медленным тренировкам. К тому, что приходится выполнять довольно много работы на низком пульсе.

– В этом, кстати, главное отличие Егора Владимировича от Юрия Викторовича. Но я не сказала бы, что долго к этому привыкала. Мне это сразу зашло.

– Не устаете от того, что прямые конкурентки находятся постоянно рядом?

– У нас в команде это соперничество вообще не ощущается вне соревнований. В жизни мы все друзья, поэтому не устаем друг от друга. Вообще, мне кажется, что атмосфера в команде – это большая заслуга Егора Владимировича. Он огромный противник каких бы то ни было конфликтов внутри группы, потому что невозможно тренироваться, когда есть какие-то недопонимания, накаляющие атмосферу.

– Получается, ваш пример повлиял и на выбор Натальи тоже?

– Не думаю. Поменять тренировочную подготовку хотел скорее Саша, потому что в группе Бородавко у него не совсем все получалось, – сказала Непряева.