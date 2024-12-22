Юрий Бородавко: «Пока Большунов не готов показывать серьезные результаты, много тренировочной работы потеряно. За счет гонок он наберет свою форму обязательно»

Тренер Александра Большунова заявил, что лыжник пока не готов показать результат.

Сегодня Большунов занял пятое место в классической гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Победил Савелий Коростелев, вторым стал Сергей Ардашев, третьим – Илья Семиков.

«В мужской гонке три призера уместились в двух секундах, что говорит об очень высокой конкуренции. Борьба была до самого финиша. Четвертое место Алексея Червоткина можно назвать достойным результатом, так как для него это второй старт после болезни. Вторую половину дистанции он прошел наравне с лидерами. Он начинает набирать форму.

Проигрыш Александра Большунова первому месту в 21 секунду можно назвать небольшим, учитывая все обстоятельства его восстановления. Проигрыш мог быть еще больше, ведь последние дни Александр тренировался не в полную силу. Пока Саша не готов показывать серьезные результаты, много тренировочной работы потеряно.

Ничего страшного, за счет гонок он наберет свою форму обязательно», – сказал тренер сборной России Юрий Бородавко .

Также Бородавко назвал неожиданной победу Дарьи Непряевой в женской гонке.

«Победа Дарьи Непряевой это определенная неожиданность для меня. Это ее первая серьезная победа на взрослом уровне. Тем интереснее лыжные гонки в нашей стране. Сейчас в женских соревнованиях у нас нет стопроцентных лидеров, выигрывают разные спортсменки.

Рад, что вернулась на лыжню Наталья Терентьева (заняла 7-е место – Спортс’’). Она очень даже неплохо выступила для первого старта после рождения ребенка. На определенном отрезке у нее было лучшее время, это очень хороший показатель, учитывая, какой перерыв был у нее», – отметил Бородавко.