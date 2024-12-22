  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Юрий Бородавко: «Пока Большунов не готов показывать серьезные результаты, много тренировочной работы потеряно. За счет гонок он наберет свою форму обязательно»
0

Юрий Бородавко: «Пока Большунов не готов показывать серьезные результаты, много тренировочной работы потеряно. За счет гонок он наберет свою форму обязательно»

Тренер Александра Большунова заявил, что лыжник пока не готов показать результат.

Сегодня Большунов занял пятое место в классической гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Победил Савелий Коростелев, вторым стал Сергей Ардашев, третьим – Илья Семиков.

«В мужской гонке три призера уместились в двух секундах, что говорит об очень высокой конкуренции. Борьба была до самого финиша. Четвертое место Алексея Червоткина можно назвать достойным результатом, так как для него это второй старт после болезни. Вторую половину дистанции он прошел наравне с лидерами. Он начинает набирать форму.

Проигрыш Александра Большунова первому месту в 21 секунду можно назвать небольшим, учитывая все обстоятельства его восстановления. Проигрыш мог быть еще больше, ведь последние дни Александр тренировался не в полную силу. Пока Саша не готов показывать серьезные результаты, много тренировочной работы потеряно.

Ничего страшного, за счет гонок он наберет свою форму обязательно», – сказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

Также Бородавко назвал неожиданной победу Дарьи Непряевой в женской гонке.

«Победа Дарьи Непряевой это определенная неожиданность для меня. Это ее первая серьезная победа на взрослом уровне. Тем интереснее лыжные гонки в нашей стране. Сейчас в женских соревнованиях у нас нет стопроцентных лидеров, выигрывают разные спортсменки.

Рад, что вернулась на лыжню Наталья Терентьева (заняла 7-е место – Спортс’’). Она очень даже неплохо выступила для первого старта после рождения ребенка. На определенном отрезке у нее было лучшее время, это очень хороший показатель, учитывая, какой перерыв был у нее», – отметил Бородавко.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЮрий Бородавко
logoАлександр Большунов
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
logoСавелий Коростелев
logoИлья Семиков
лыжные гонки
logoКубок России
logoСергей Ардашев
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoДарья Непряева
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Иван Якимушкин: «Не жду от себя каких‑то результатов, получаю от гонок удовольствие, задачи ставлю неамбициозные. Лучше медленно, но уверенно входить в соревнования»
49 минут назад
Савелий Коростелев: «Семиков сегодня очень хорошо разложился по дистанции, еще бы километр – и все»
55 минут назад
❄️ Лыжи. Кубок России. Коростелев выиграл классическую «разделку» на 10 км, Ардашев – 2-й, Семиков – 3-й, Большунов – 5-й, Устюгов – 60-й
80сегодня, 11:59
«Если только страх проиграть сестре, которая 4 месяца назад родила». Егор Сорин о том, что могло вдохновить Дарью Непряеву на победу
1сегодня, 10:52
Дарья Непряева: «Я была так рада, когда Наталья стартовала. Все кричали, с такой улыбкой провожали ее»
1сегодня, 10:28
Терентьева о первой гонке после возвращения: «Тяжело, кровь в горле. Отвыкла от таких скоростей, от работы на износ»
2сегодня, 09:23
Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева заняла 7-е место в первой гонке Кубка России после возвращения. В августе она родила дочь
7сегодня, 08:48
❄️ Лыжи. Кубок России. Непряева победила в классической «разделке» на 5 км, Маслакова – 2-я, Никитина – 3-я, Сорина – 5-я, Терентьева – 7-я
48сегодня, 08:32
Терентьева о возвращении на Кубок России: «Хочется побегать и получить эмоции. Получится – классно, супер! Не получится – да и хрен с ним»
5сегодня, 07:39
Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»
сегодня, 07:20
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Сундлинг – 3-я, Йохауг – 4-я
615 декабря, 15:48
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен продолжает лидировать, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
1415 декабря, 13:40
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Каличева – 2-я, Крупицкая, Непряева и Горбунова делят 3-е место
315 декабря, 12:47
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев вышел в лидеры, Горбунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
15 декабря, 12:44
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1229 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Рекомендуем