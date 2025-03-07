Ски-альпинистка Прохорова завершила выступление на чемпионате мира из-за болей в спине
Ски-альпинистка Прохорова завершила выступление на ЧМ из-за болей в спине.
Прохорова заняла 59‑е место в квалификации спринта и не смогла выйти в следующий раунд.
Турнир проходит в швейцарском Моржене.
«В общем, пробежала все‑таки квалификацию спринта на чемпионате мира по ски‑альпинизму с больной спиной. Приняли необходимые меры безопасности. К счастью, сильных ухудшений не произошло. Но это было больно.
Завтра приняли решение не стартовать в длинной гонке, потому что это практически невозможно в моем случае. Поэтому занимаюсь восстановлением к Кубку мира в Австрии 15 марта. Тем не менее спасибо за опыт на этом чемпионате мира. Это впервые», – написала Прохорова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Варвары Прохоровой
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