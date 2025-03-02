Томас Бах подарил российской ски-альпинистке Прохоровой значок с олимпийскими кольцами
Глава МОК Бах подарил значок в виде сердца российской ски-альпинистке Прохоровой.
Об этом она рассказала в телеграм-канале.
Спортсменка сейчас находится в Швейцарии, где с 2 по 10 марта пройдет чемпионат мира по ски-альпинизму.
«Сегодня встретила за завтраком мистера Томаса. А вдруг могу обсудить судьбу нашего спорта.
И мистер Томас Бах подарил значок-валентинку», – написала Прохорова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Варвары Прохоровой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости