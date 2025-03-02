Томас Бах подарил российской ски-альпинистке Прохоровой значок с олимпийскими кольцами

Глава МОК Бах подарил значок в виде сердца российской ски-альпинистке Прохоровой.

Об этом она рассказала в телеграм-канале.

Спортсменка сейчас находится в Швейцарии, где с 2 по 10 марта пройдет чемпионат мира по ски-альпинизму.

«Сегодня встретила за завтраком мистера Томаса. А вдруг могу обсудить судьбу нашего спорта.

И мистер Томас Бах подарил значок-валентинку», – написала Прохорова.