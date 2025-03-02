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Ски-альпинистка Прохорова о встрече с Бахом: «Он пожелал удачи и выразил надежду, что увидит нас в Милане в 2026 году»

Российская ски-альпинистка Прохорова рассказала о встрече с Томасом Бахом.

Варвара Прохорова пересеклась с главой Международного олимпийского комитета (МОК) в Швейцарии, где пройдет ЧМ по ски-альпинизму. Бах подарил россиянке значок с олимпийскими кольцами.

«Томас Бах просто завтракал в одном месте со мной, так что встреча была случайной, это не было запланировано. Мы немного пообщались, познакомились. Он спросил, приехали ли мы на чемпионат мира по ски-альпинизму, потому что сегодня как раз открытие. Как я поняла, Томас Бах приехал на церемонию открытия.

Он спросил, откуда мы, и я сказала, что мы под нейтральным флагом, но спортсмены из России. Реакция Баха была такой: «О, круто! Рад, что вы смогли принять участие, потому что не все ваши сейчас могут соревноваться».

Ответила, что это здорово. Просто я сама из лыжных гонок, и понимаю эту историю. Тогда Бах сказал: «Надеюсь, скоро ситуация улучшится». Еще он пожелал удачи и выразил надежду, что увидит нас в Милане в следующем году (в 2026-м город примет Олимпийские игры – Спортс’’). По сути, сам Томас и пошел на контакт.

Бах выглядел добродушным, но это было в непосредственной обстановке. Не могу описать его в работе, но здесь Томас выглядел довольно добрым и приветливым: встал в обнимочку, сфоткались. Он довольно контактный человек. Еще попросил подождать минутку, сказав, что у него для нас что-то есть. Я подождала, и он подарил мне значок и еще передал ребятам из команды.

Критика Баха в России понятна, потому что многие сложности происходили во время его президентства в МОК. Но в то же время он присутствовал и при положительных решениях: допуск нас на старты. Хотя отрицательные моменты тоже были: отстранение и другое. В его период принималось много решений, поэтому может быть разное отношение. Но все равно прикольно встретить главу МОК таким непосредственным образом.

У меня была неформальная встреча, не было делового общения. Я встретила Баха как медийную личность. В знакомстве он был обычным приветливым человеком, но это же не говорит о его профессиональных качествах. Поэтому мнения по его деятельности у меня нет. Не задавала ему профессиональных вопросов, не решала каких-то дел», – рассказала Прохорова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoВарвара Прохорова
logoМОК
сборная России (ски-альпинизм)
logoТомас Бах
ски-альпинизм
logoОлимпиада-2026
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