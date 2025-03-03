Свищев о том, что Бах подарил Прохоровой значок: «Восстановить наших спортсменов – вот это был бы подарок. А значок – смешно»
Свищев не оценил подарок Баха ски-альпинистке Прохоровой.
Глава МОК Томас Бах подарил значок в виде сердца российской ски-альпинистке Варваре Прохоровой.
«Судя по всему, хочет уйти на пенсию, чтобы как можно у меньшего количества людей на него осталась обида. В частности, у наших спортсменов.
Какие значки? Подарил один значок, а десятки тысяч российских спортсменов лишили возможности выступать на соревнованиях. Восстановить наших спортсменов – вот это был бы подарок. А так, значок, все об этом пишут и говорят – смешно», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
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