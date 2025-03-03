Свищев о том, что Бах подарил Прохоровой значок: «Восстановить наших спортсменов – вот это был бы подарок. А значок – смешно»

Свищев не оценил подарок Баха ски-альпинистке Прохоровой.

Глава МОК Томас Бах подарил значок в виде сердца российской ски-альпинистке Варваре Прохоровой .

«Судя по всему, хочет уйти на пенсию, чтобы как можно у меньшего количества людей на него осталась обида. В частности, у наших спортсменов.

Какие значки? Подарил один значок, а десятки тысяч российских спортсменов лишили возможности выступать на соревнованиях. Восстановить наших спортсменов – вот это был бы подарок. А так, значок, все об этом пишут и говорят – смешно», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.