Алексей Червоткин о 16-м месте в «разделке»: «После таких результатов иногда есть мысли: «А нахрена? Для чего это ты вообще?»

Олимпийский чемпион Алексей Червоткин высказался о спаде формы.

Накануне он занял 16-е место в коньковой разделке на 10 км в рамках чемпионата России.

– Есть ли удовлетворение от гонки? Может быть, не местом, а общей атмосферой?

– Разве можно быть довольным таким итогом? Какой я там, 16-й? 16-й на чемпионате страны... О международных стартах можно пока и не мечтать в таком случае.

– Как раз изоляция влияет на то, что падают результаты? Конкуренции не хватает?

– Не думаю, что падение результатов связано с отстранением России. Дело в подготовке, плюс болезнь – все на одно. Если посмотреть прошлый сезон, такого спада у меня не было, как сейчас.

– Что нужно сделать, чтобы спад прошел и все-таки восстановилась прежняя форма?

– Не знаю… Пока не могу найти ответа на вопрос, как вернуть форму. Нельзя сказать, что мало тренировался, скорее – наоборот. За сезон до этого у меня была травма, август, сентябрь и часть октября не было такой жесткой, объемной работы. Все благодаря травме. Я и бежал лучше, и чувствовал себя лучше.

А в этом году отработал весь цикл, и все скоростные, все идет на загрузе. То есть не те скорости и не те ощущения, которые организм должен испытывать, когда готовишься к соревнованиям. Ты тренируешься – тебе тяжело, потом гонки бежишь – еще тяжелее, чем на тренировках.

– Ждете конца сезона, чтобы провести работы над ошибками?

– Да. Надо уже сейчас понимать, что делать в будущем. Откровенно доезжаешь этот сезон. Ну нет никакого прогресса… Главное – не делать поспешных, горячих выводов. Надо принимать решения с холодной головой. После таких гонок и результатов иногда есть мысли: «А нахрена? Для чего это ты вообще?» Но я человек. Думаю, каждый человек всегда в такие трудные моменты об этом думает. Если ты справишься с этим, то все, думаю, нормально, будет, – сказал Червоткин .