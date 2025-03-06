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Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Большунов, Устюгов, Коростелев, Мальцев, Спицов, Ардашев пробегут коньковую «разделку» на 10 км

Большунов, Устюгов, Коростелев пробегут коньковую «разделку» на ЧР по лыжам.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2025

Казань

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

29. Андрей Сахаров

30. Сергей Устюгов

31. Антон Тимашов

32. Евгений Семяшкин

33. Иван Якимушкин

34. Кирилл Кочегаров

35. Данила Карпасюк

36. Дмитрий Жуль

37. Сергей Забалуев

38. Илья Порошкин

39. Максим Зубцов

40. Андрей Мельниченко

41. Андрей Ларьков

42. Сергей Волков

44. Александр Ившин

45. Ермил Вокуев

46. Алексей Червоткин

48. Денис Спицов

50. Павел Соловьев

52. Артем Мальцев

54. Илья Семиков

55. Андрей Собакарев

56. Александр Большунов

58. Савелий Коростелев

60. Сергей Ардашев

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Казани

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
чемпионат России
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
результаты
гонка 10 км
Евгений Семяшкин
Сергей Забалуев
logoСергей Ардашев
Данила Карпасюк
logoАндрей Ларьков
Максим Зубцов
logoСавелий Коростелев
logoИлья Семиков
logoАнтон Тимашов
logoАлексей Червоткин
logoДмитрий Жуль
logoЕрмил Вокуев
logoСергей Устюгов
logoСергей Волков
Кирилл Кочегаров
logoАлександр Большунов
logoПавел Соловьев
logoИван Якимушкин
logoАлександр Ившин
Андрей Сахаров
Илья Порошкин
logoАртем Мальцев
logoАндрей Мельниченко
logoАндрей Собакарев
logoДенис Спицов
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