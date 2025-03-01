Елена Вяльбе: «Терентьева тактически провела гонку на 10 из 10. Многие девочки совершали ошибки, а тут хороший семейный подряд с Непряевой»

Елена Вяльбе подвела итоги женского скиатлона на чемпионате России.

Победу одержала олимпийская чемпионка Наталья Терентьева . Второе место заняла Дарья Непряева , третье – Алина Пеклецова.

«Замечательная гонка. Перед стартом я сказала, что буду болеть за Терентьеву. Она стремительно вернулась. Тактически провела гонку на 10 из 10. Многие девочки по гонке совершали ошибки, а тут хороший семейный подряд [с Дарьей].

Меня радует, что после большого перерыва те девчонки, которые были на высоте, там и остались. То есть провели правильную подготовку.

Поздравляю Алина Пеклецову, но ей надо работать над техникой. Плюс ей не хватает опыта. Ей надо учиться правильно проходить спуски», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.