Елена Вяльбе: «Терентьева тактически провела гонку на 10 из 10. Многие девочки совершали ошибки, а тут хороший семейный подряд с Непряевой»
Елена Вяльбе подвела итоги женского скиатлона на чемпионате России.
Победу одержала олимпийская чемпионка Наталья Терентьева. Второе место заняла Дарья Непряева, третье – Алина Пеклецова.
«Замечательная гонка. Перед стартом я сказала, что буду болеть за Терентьеву. Она стремительно вернулась. Тактически провела гонку на 10 из 10. Многие девочки по гонке совершали ошибки, а тут хороший семейный подряд [с Дарьей].
Меня радует, что после большого перерыва те девчонки, которые были на высоте, там и остались. То есть провели правильную подготовку.
Поздравляю Алина Пеклецову, но ей надо работать над техникой. Плюс ей не хватает опыта. Ей надо учиться правильно проходить спуски», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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