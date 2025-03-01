Елена Вяльбе: «У Ступак синусит, грипп не подтвердился. Она улетела домой, надеется соревноваться в Сыктывкаре»

Елена Вяльбе рассказала, почему Юлия Ступак пропускает чемпионат России.

Гонки чемпионата страны проходят в Казани.

«По Юлии хотела уточнить, у нее синусит. Грипп, слава богу, не подтвердился, синусит, но при этом она улетела домой. После чемпионата России увидим, она еще надеется соревноваться в Сыктывкаре на длинных дистанциях.

Основные лидеры все в порядке. Сегодня утром видела Сашу Большунова, спросила: «Стартуешь?» Он говорит: «А зачем бы я тогда сюда приехал?» Все хорошо, настроение отличное», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

Седьмой этап Кубка России пройдет в Сыктывкаре 16-17 марта.