Елена Вяльбе: «У Ступак синусит, грипп не подтвердился. Она улетела домой, надеется соревноваться в Сыктывкаре»
Елена Вяльбе рассказала, почему Юлия Ступак пропускает чемпионат России.
Гонки чемпионата страны проходят в Казани.
«По Юлии хотела уточнить, у нее синусит. Грипп, слава богу, не подтвердился, синусит, но при этом она улетела домой. После чемпионата России увидим, она еще надеется соревноваться в Сыктывкаре на длинных дистанциях.
Основные лидеры все в порядке. Сегодня утром видела Сашу Большунова, спросила: «Стартуешь?» Он говорит: «А зачем бы я тогда сюда приехал?» Все хорошо, настроение отличное», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
Седьмой этап Кубка России пройдет в Сыктывкаре 16-17 марта.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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