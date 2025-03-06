Легков о словах Большунова про отсутствии мотивации без Игр: «У нас не только Большунов в стране, есть другие хорошие спортсмены, пусть они и бегают»

Легков отреагировал на слова Большунова об отсутствии мотивации на российские старты.

«Это его мнение. У нас не только Большунов в стране, есть другие хорошие спортсмены, пусть они и бегают. Они такие же достойные и сильные. Будем равняться на них. Мне кажется, я бы так не сказал.

Когда были и Кубки мира, и Олимпийские игры, я тоже пренебрегал выступлениями на чемпионате страны, потому что был очень сильно уставшим и давал себе слабину, об этом надо говорить честно.

Но сейчас все поменялось, для нас самое важное — чемпионаты страны. Как можно такую оценку делать? Если бы не было Олимпиады, я бы бегал на чемпионате страны и это был бы мой основной старт, — сказал Александр Легков.

Александр Большунов: «Если не будет Олимпиады, то для чего готовиться, для чего бегать? Для всероссийских соревнований? Нет, спасибо»