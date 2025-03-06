Сергей Устюгов: «Как показывает практика, можно готовиться в Сыктывкаре и быть конкурентоспособными на чемпионате России»
Победу в гонке одержал Александр Большунов.
— С одной стороны можно радоваться, но маленько огорчился. Аппетит приходит во время еды. В целом, доволен четвертому месту, уступил не так много, всё неплохо. Стартовал впереди, бежал без ориентира.
— После спринта сказали, что планируется еще какой‑то перфоманс, или это был он?
— Посмотрим. Еще две эстафеты. Если все получится в командной работе, то еще поборюсь.
— Глядя на такие результаты Большунова, как это на вас действует?
— Он просто не напрягается, бегает с нами как с детьми. Ему так удобно и комфортно. Каждый выбирает для себя свой путь, он выбрал делать так.
Он съездил на сбор в Италию, я готовился в Сыктывкаре, в месте силы лыжников. Как показывает практика, можно готовиться в Сыктывкаре и быть конкурентоспособными на чемпионате России, — сказал Устюгов.
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