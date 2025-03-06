Сергей Устюгов: «Как показывает практика, можно готовиться в Сыктывкаре и быть конкурентоспособными на чемпионате России»

Устюгов оценил выступление в «разделке» на чемпионате России, где он стал 4-м.

Победу в гонке одержал Александр Большунов.

— С одной стороны можно радоваться, но маленько огорчился. Аппетит приходит во время еды. В целом, доволен четвертому месту, уступил не так много, всё неплохо. Стартовал впереди, бежал без ориентира.

— После спринта сказали, что планируется еще какой‑то перфоманс, или это был он?

— Посмотрим. Еще две эстафеты. Если все получится в командной работе, то еще поборюсь.

— Глядя на такие результаты Большунова, как это на вас действует?

— Он просто не напрягается, бегает с нами как с детьми. Ему так удобно и комфортно. Каждый выбирает для себя свой путь, он выбрал делать так.

Он съездил на сбор в Италию, я готовился в Сыктывкаре, в месте силы лыжников. Как показывает практика, можно готовиться в Сыктывкаре и быть конкурентоспособными на чемпионате России, — сказал Устюгов.