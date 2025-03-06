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Вяльбе о критике Большуновым судейства на ЧР: «Я не слышала, что там Саша заявлял. Пусть он читает правила»

Вяльбе посоветовала Большунову прочитать правила судейства в лыжных гонках.

Сегодня Александр Большунов после победы в «разделке» на чемпионате России в Казани раскритиковал судей за то, что его наказали за обгон Сергея Устюгова в спринте – тогда Большунов подрезал Устюгова, и тот ударил его палкой по бедру. 

«Я не слышала, что там Саша заявлял. Пусть Большунов читает правила. Откроет правила, придет к членам жюри и вместе с ними посмотрит все эти инциденты и увидит, кто и что сделал, — сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. 

Александр Большунов: «Сегодня никто не бил палкой меня по мышцам, поэтому было проще побеждать. В спринте удар был – есть рассечение, есть прокол мышцы»

Новая стычка Устюгова с Большуновым: один подрезал, другой ударил палкой

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России (лыжные гонки)
logoМатч ТВ
чемпионат России
logoЕлена Вяльбе
logoСергей Устюгов
logoАлександр Большунов
лыжные гонки
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