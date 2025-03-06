Вяльбе о критике Большуновым судейства на ЧР: «Я не слышала, что там Саша заявлял. Пусть он читает правила»

Вяльбе посоветовала Большунову прочитать правила судейства в лыжных гонках.

Сегодня Александр Большунов после победы в «разделке» на чемпионате России в Казани раскритиковал судей за то, что его наказали за обгон Сергея Устюгова в спринте – тогда Большунов подрезал Устюгова, и тот ударил его палкой по бедру.

«Я не слышала, что там Саша заявлял. Пусть Большунов читает правила. Откроет правила, придет к членам жюри и вместе с ними посмотрит все эти инциденты и увидит, кто и что сделал, — сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Александр Большунов: «Сегодня никто не бил палкой меня по мышцам, поэтому было проще побеждать. В спринте удар был – есть рассечение, есть прокол мышцы»

Новая стычка Устюгова с Большуновым: один подрезал, другой ударил палкой