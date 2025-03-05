Крянин о стычке Устюгова и Большунова в спринте: «Нормальная ситуация, в гонке зашкаливает адреналин. Спортсмены сделают выводы, ничего страшного не произошло»
Александр Большунов в полуфинале спринта зацепил Сергея Устюгова при прохождении дистанции, и Устюгов махнул в его сторону палкой. В забеге Устюгов одержал победу, а позднее финишировал первым в финале.
«Мы верили в возможности Сергея, верили, что он может это сделать. Главным было, чтобы он захотел выиграть эту медаль. Он захотел, и все прошло нормально.
Перед ним ставилась задача быть в хорошей форме на чемпионате России. Форму он показал хорошиую, результаты – конкурентоспособные, а дальше будем смотреть, как пойдут у нас другие индивидуальные гонки и эстафеты, где команде ХМАО важно попасть в призы.
Что касается его столкновения с Александром Большуновым, то это нормальная ситуация. В гонке зашкаливает адреналин, и такая реакция была адекватной.
Спортсмены высказали друг другу претензии, потом их обдумали. Сделают выводы, ничего страшного не произошло», – сказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Новая стычка Устюгова с Большуновым: один подрезал, другой ударил палкой
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