Сергей Устюгов: «Мне искренне жаль, что я махнул палкой и ударил Большунова по ноге. Плохо, что это произошло, надо действовать аккуратнее»

Устюгов сожалеет о том, что ударил Большунова палкой в спринте на ЧР.

Александр Большунов в полуфинале спринта зацепил Сергея Устюгова при прохождении дистанции, и тот махнул в его сторону палкой. В забеге Устюгов одержал победу, а позднее финишировал первым в финале.

«Это рабочие моменты, и мне искренне жаль, что я махнул палкой и ударил его по ноге. Просто на эмоциях была финишная разборка. Случается такое не впервые. Плохо, что это уже произошло. Сейчас, когда уже остыл, начинаешь обдумывать все поступки, что смотрят дети и телезрители. Немножко надо действовать поаккуратнее.

Кто сильнее на финишной прямой, тот и выигрывает. Зачем я буду идти впереди и прыгать? Саня мне на финише сказал: «Ты то ускоряешься, то бежишь». Я на подъеме сбавлял темп, чтобы включиться и переключиться.

Но я понимаю, что многие ребята-то не могут. И он [Большунов] говорит: «Ты останавливаешься и включаешься». Я отвечаю: «Так ты не беги за мной, обгоняй меня сбоку, если ты знаешь, что я так бегаю». А тут-то я еду по своей лыжне, а ты уже прыгаешь.

Такие ситуации двоякие, и я ребятам говорю: «Давайте только честно». Потому что я всегда стараюсь бежать аккуратно, чтобы ни с кем не толкаться, не драться. Мы бежали на чемпионате Росгвардии, когда на Женьку Белова запрыгивали. А он плечом: «Иди отсюда, это я, моя лыжня, я не дам!»

Так что надо бегать аккуратно и уважать друг друга, потому что все тренируются. Главный старт сезона для нас – чемпионат России, это как чемпионат мира для мировой арены», – сказал олимпийский чемпион Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Новая стычка Устюгова с Большуновым: один подрезал, другой ударил палкой