Вик Уайлд: «Политика всегда влияет на олимпийские виды спорта. Давайте привыкнем к этому факту»

Вик Уайлд призвал привыкнуть к взаимосвязи политики и олимпийского спорта.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует федерациям допускать россиян до соревнований в нейтральном статусе, однако в некоторых видах спорта они по-прежнему отстранены от участия.

«Не думаю, что Трампа волнует возвращение российских спортсменов на международные соревнования, но, похоже, США сейчас стремятся к мирному соглашению.

Политика всегда влияет на олимпийские виды спорта. Давайте привыкнем к этому факту», – сказал двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд .