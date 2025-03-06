Вик Уайлд: «Политика всегда влияет на олимпийские виды спорта. Давайте привыкнем к этому факту»
Вик Уайлд призвал привыкнуть к взаимосвязи политики и олимпийского спорта.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует федерациям допускать россиян до соревнований в нейтральном статусе, однако в некоторых видах спорта они по-прежнему отстранены от участия.
«Не думаю, что Трампа волнует возвращение российских спортсменов на международные соревнования, но, похоже, США сейчас стремятся к мирному соглашению.
Политика всегда влияет на олимпийские виды спорта. Давайте привыкнем к этому факту», – сказал двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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