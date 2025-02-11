Вик Уайлд: «Я бы вернулся, чтобы еще раз выступить на Олимпиаде. Но пока мне не поступало звонков, которые заставили бы думать, что мы будем соревноваться»
Вик Уайлд выразил готовность выступить на Олимпийских играх.
Россиянин Уайлд – двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014, бронзовый призер Пекина-2022 в сноуборде. Спортсмен родился в США, но с 2012 года выступает за Россию.
«Конечно, я бы вернулся, чтобы еще раз выступить на Олимпиаде. Но пока что мне не поступало никаких звонков, которые заставили бы меня думать, что мы будем соревноваться.
Это будет моя четвертая Олимпиада. И все не так просто: мне понадобится поддержка Центра спортивной подготовки, министерства спорта и Федерации сноуборда России», – сказал 38-летний Уайлд.
Следующие зимние Игры пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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