Вик Уайлд: «Для меня ничего не интересно, пока нас не допустят до международных соревнований. Концентрируюсь на своем бренде сноуборда»

Вик Уайлд заявил, что ему неинтересно соревноваться без допуска к международным турнирам.

Ранее глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш заявил, что поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

«Возможный допуск? Для меня ничего не интересно, пока нас не допустят до международных соревнований. До этого времени я концентрируюсь на своем бренде сноуборда – Wild Snowboards», – сказал двукратный олимпийский чемпион по сноубордингу.

«Спортсмены не ответственны за то, где родились». Босс мировых лыж заговорил о допуске наших