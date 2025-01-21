Вик Уайлд: «Для меня ничего не интересно, пока нас не допустят до международных соревнований. Концентрируюсь на своем бренде сноуборда»
Вик Уайлд заявил, что ему неинтересно соревноваться без допуска к международным турнирам.
Ранее глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш заявил, что поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.
«Возможный допуск? Для меня ничего не интересно, пока нас не допустят до международных соревнований. До этого времени я концентрируюсь на своем бренде сноуборда – Wild Snowboards», – сказал двукратный олимпийский чемпион по сноубордингу.
«Спортсмены не ответственны за то, где родились». Босс мировых лыж заговорил о допуске наших
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем