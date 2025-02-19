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Вик Уайлд: «Я рад, что в США наконец-то появилось правительство, которое признает, что не может победить на Украине, и будет стремиться к миру»

Сноубордист Вик Уайлд высказался о переговорах Путина и Трампа.

12 февраля президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование конфликта на Украине.

«Я рад, что в США наконец-то появилось правительство, которое признает, что не может победить на Украине, и будет стремиться к миру.

Так что я рад, что, возможно, эта спецоперация подходит к концу и мы сможем двигаться вперед в России», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
logoДональд Трамп
logoсборная России (сноуборд)
logoВик Уайлд
Р-Спорт
logoВладимир Путин
сноуборд
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