«У женщин нет места, чтобы переодеться, в то время как королю нужен отдельный гардероб». Финская лыжница Йоэнсуу пожаловалась из-за условий на ЧМ в Норвегии

Финская лыжница Йоэнсуу раскритиковала организаторов ЧМ из-за мужского гардероба.

Накануне на чемпионате мира в норвежском Тронхейме прошел командный спринт. Ясми Йоэнсуу пожаловалась на условия для переодевания – женский гардероб был отдан в распоряжение королевской семьи, а лыжники и лыжницы пользовались мужским.

«У женщин нет места, чтобы переодеться, в то время как королю нужен отдельный гардероб», – рассказала Йоэнсуу финскому изданию Yle.



Норвежский королевский дом принес извинения спортсменам за причиненные неудобства.

«Нас заверяли, что использование гардероба не повлияет на спортсменов, поэтому мы сожалеем, если это произошло», – сообщил глава отдела коммуникаций королевского дома Гури Варпе в комментарии NRK.

Йоэнсуу 28 лет, она бронзовый призер чемпионата мира-2021 в эстафете.