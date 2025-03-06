«У женщин нет места, чтобы переодеться, в то время как королю нужен отдельный гардероб». Финская лыжница Йоэнсуу пожаловалась из-за условий на ЧМ в Норвегии
Финская лыжница Йоэнсуу раскритиковала организаторов ЧМ из-за мужского гардероба.
Накануне на чемпионате мира в норвежском Тронхейме прошел командный спринт. Ясми Йоэнсуу пожаловалась на условия для переодевания – женский гардероб был отдан в распоряжение королевской семьи, а лыжники и лыжницы пользовались мужским.
«У женщин нет места, чтобы переодеться, в то время как королю нужен отдельный гардероб», – рассказала Йоэнсуу финскому изданию Yle.
Норвежский королевский дом принес извинения спортсменам за причиненные неудобства.
«Нас заверяли, что использование гардероба не повлияет на спортсменов, поэтому мы сожалеем, если это произошло», – сообщил глава отдела коммуникаций королевского дома Гури Варпе в комментарии NRK.
Йоэнсуу 28 лет, она бронзовый призер чемпионата мира-2021 в эстафете.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NRK
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