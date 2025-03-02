Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Линдвик победил на нормальном трамплине, Веллингер – 2-й, Херль – 3-й
Прыжки с трамплина
Чемпионат мира-2025
Тронхейм, Норвегия
Мужчины, HS102
1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 265,5 балла (108,0 м + 104,5 м)
2. Андреас Веллингер (Германия) – 263,2 (106,5 м + 104,5 м)
3. Ян Херль (Австрия) – 256,3 (107,0 м + 102,0 м)
4. Карл Гайгер (Германия) – 252,6 (105,5 м + 102,0 м)
5. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 252,5 (107,0 м + 100,5 м)
6. Штефан Крафт (Австрия) – 250,4 (106,0 м + 101,0 м)
7. Рею Кобаяси (Япония) – 250,0 (104,0 м + 103,5 м)
8. Анже Ланишек (Словения) – 248,1 (100,0 м + 104,0 м)
9. Владимир Зографски (Болгария) – 244,3 (99,5 м + 105,0 м)
10. Павел Вашек (Польша) – 234,5 (99,0 м + 102,0 м)
11. Наоки Накамура (Япония) – 233,2 (101,0 м + 100,0 м)
12. Антти Аальто (Финляндия) – 232,7 (101,0 м + 98,0 м)
13. Ловро Кос (Словения) – 232,5 (102,0 м + 96,0 м)...
19. Давид Кубацки (Польша) – 226,8 (100,0 м + 95,5 м)
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