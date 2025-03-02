Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Линдвик победил на нормальном трамплине, Веллингер – 2-й, Херль – 3-й

Мариус Линдвик победил на чемпионате мира по прыжкам с трамплина в Тронхейме.

Прыжки с трамплина Чемпионат мира-2025 Тронхейм, Норвегия Мужчины, HS102 1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 265,5 балла (108,0 м + 104,5 м) 2. Андреас Веллингер (Германия) – 263,2 (106,5 м + 104,5 м) 3. Ян Херль (Австрия) – 256,3 (107,0 м + 102,0 м) 4. Карл Гайгер (Германия) – 252,6 (105,5 м + 102,0 м) 5. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 252,5 (107,0 м + 100,5 м) 6. Штефан Крафт (Австрия) – 250,4 (106,0 м + 101,0 м) 7. Рею Кобаяси (Япония) – 250,0 (104,0 м + 103,5 м) 8. Анже Ланишек (Словения) – 248,1 (100,0 м + 104,0 м) 9. Владимир Зографски (Болгария) – 244,3 (99,5 м + 105,0 м) 10. Павел Вашек (Польша) – 234,5 (99,0 м + 102,0 м) 11. Наоки Накамура (Япония) – 233,2 (101,0 м + 100,0 м) 12. Антти Аальто (Финляндия) – 232,7 (101,0 м + 98,0 м) 13. Ловро Кос (Словения) – 232,5 (102,0 м + 96,0 м)... 19. Давид Кубацки (Польша) – 226,8 (100,0 м + 95,5 м)