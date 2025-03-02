  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Линдвик победил на нормальном трамплине, Веллингер – 2-й, Херль – 3-й
4

Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Линдвик победил на нормальном трамплине, Веллингер – 2-й, Херль – 3-й

Мариус Линдвик победил на чемпионате мира по прыжкам с трамплина в Тронхейме.

Прыжки с трамплина

Чемпионат мира-2025

Тронхейм, Норвегия

Мужчины, HS102

1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 265,5 балла (108,0 м + 104,5 м)

2. Андреас Веллингер (Германия) – 263,2 (106,5 м + 104,5 м)

3. Ян Херль (Австрия) – 256,3 (107,0 м + 102,0 м)

4. Карл Гайгер (Германия) – 252,6 (105,5 м + 102,0 м)

5. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 252,5 (107,0 м + 100,5 м)

6. Штефан Крафт (Австрия) – 250,4 (106,0 м + 101,0 м)

7. Рею Кобаяси (Япония) – 250,0 (104,0 м + 103,5 м)

8. Анже Ланишек (Словения) – 248,1 (100,0 м + 104,0 м)

9. Владимир Зографски (Болгария) – 244,3 (99,5 м + 105,0 м)

10. Павел Вашек (Польша) – 234,5 (99,0 м + 102,0 м)

11. Наоки Накамура (Япония) – 233,2 (101,0 м + 100,0 м)

12. Антти Аальто (Финляндия) – 232,7 (101,0 м + 98,0 м)

13. Ловро Кос (Словения) – 232,5 (102,0 м + 96,0 м)...

19. Давид Кубацки (Польша) – 226,8 (100,0 м + 95,5 м)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
прыжки с трамплина
logoчемпионат мира
Мариус Линдвик
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
Андреас Веллингер
Ян Херль
Йоханн Андре Форфанг
Анже Ланишек
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
Карл Гайгер
Рею Кобаяси
logoсборная Японии (прыжки с трамплина)
logoШтефан Крафт
logoсборная Польши (прыжки с трамплина)
Наоки Накамура
Давид Кубацки
сборная Болгарии
Антти Аальто
logoсборная Финляндии (прыжки с трамплина)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Главные новости
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Йохауг, Андерссон, Карлссон, Венг, Шлинн, Карл, Нисканен пробегут классическую «разделку» на 10 км
29вчера, 19:09
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Клэбо, Ниенге, Амундсен, Валнес, Крюгер, Ангер, Лапалю выступят в классической «разделке» на 10 км
17вчера, 18:55
Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Большунов, Устюгов, Терентьев, Ардашев, Коростелев пробегут классический спринт
1вчера, 17:48
Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Фалеева, Терентьева, Непряева, Баранова, Сорина выступят в классическом спринте
2вчера, 17:29
Вяльбе получила красный диплом Поволжского государственного университета физической культуры и спорта
37вчера, 15:11
Норвежский журналист Харстад: «В коридорах FIS уже начались дискуссии о том, что делать в случае возвращения России. Шум за кулисами нарастает»
69вчера, 08:42
Норвежский журналист Харстад: «Мы знаем российских лыжников агрессивными, бесстрашными и гордыми»
11вчера, 08:30
Коростелев о том, что его команда не выиграла смешанную эстафету: «Ваши ожидания – ваши проблемы. Это была зрелищная гонка, мне понравилось»
2вчера, 07:59
Сорин о том, что Забалуев обыграл Большунова: «На этом круге тот, кто идет за спиной лидера, имеет преимущество»
9вчера, 06:44
Свищев о том, что Бах подарил Прохоровой значок: «Восстановить наших спортсменов – вот это был бы подарок. А значок – смешно»
2вчера, 06:31
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 7-я
816 февраля, 16:24
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
2216 февраля, 16:19
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
8 февраля, 18:30
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой
44 февраля, 15:03
Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
28 января, 11:33
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
626 января, 21:15