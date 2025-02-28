Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Ника Превц победила на нормальном трамплине, Фрайтаг – 2-я, Стрем – 3-я
Словенка Ника Превц выиграла чемпионат мира по прыжкам с трамплина в Тронхейме.
Прыжки с трамплина
Чемпионат мира
Тронхейм, Норвегия
Женщины, HS102
1. Ника Превц (Словения) – 259,2 балла (98,0 м + 100,0 м)
2. Селина Фрайтаг (Германия) – 250,8 (99,0 м + 103,5 м)
3. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 246,6 (99,0 м + 96,5 м)
4. Эйрин Мария Квандаль (Норвегия) – 242,9 (98,5 м + 101,5 м)
5-6. Александрия Лутитт (Канада) – 236,7 (101,0 м + 95,5 м)
5-6. Эбигейл Стрейт (Канада) – 236,7 (104,5 м + 94,5 м)
7. Ева Пинкельниг (Австрия) – 227,9 (100,0 м + 94,5 м)
8. Жаклин Зайфридсбергер (Австрия) – 217,4 (91,0 м + 93,5 м)
9. Юки Ито (Япония) – 214,2 (97,0 м + 90,0 м)
10. Агнес Райш (Германия) – 213,6 (92,0 м + 99,0 м)
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости