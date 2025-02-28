Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Ника Превц победила на нормальном трамплине, Фрайтаг – 2-я, Стрем – 3-я

Словенка Ника Превц выиграла чемпионат мира по прыжкам с трамплина в Тронхейме.

Прыжки с трамплина Чемпионат мира Тронхейм, Норвегия Женщины, HS102 1. Ника Превц (Словения) – 259,2 балла (98,0 м + 100,0 м) 2. Селина Фрайтаг (Германия) – 250,8 (99,0 м + 103,5 м) 3. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 246,6 (99,0 м + 96,5 м) 4. Эйрин Мария Квандаль (Норвегия) – 242,9 (98,5 м + 101,5 м) 5-6. Александрия Лутитт (Канада) – 236,7 (101,0 м + 95,5 м) 5-6. Эбигейл Стрейт (Канада) – 236,7 (104,5 м + 94,5 м) 7. Ева Пинкельниг (Австрия) – 227,9 (100,0 м + 94,5 м) 8. Жаклин Зайфридсбергер (Австрия) – 217,4 (91,0 м + 93,5 м) 9. Юки Ито (Япония) – 214,2 (97,0 м + 90,0 м) 10. Агнес Райш (Германия) – 213,6 (92,0 м + 99,0 м)